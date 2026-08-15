Concert de l’ Assomption Mont Roland Dole

Informations pratiques

Dole

Concert de l’ Assomption

Mont Roland Chapelle du Sanctuaire ND de Mont Roland Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Lumières du Baroque .

Mont Roland Chapelle du Sanctuaire ND de Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 00 25 contact@byhellodole.fr

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English :

L’événement Concert de l’ Assomption Dole a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE