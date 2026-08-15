AGENDA · Dole
Concert de l’ Assomption Mont Roland Dole
samedi 15 août 2026 · Mont Roland · Dole
Informations pratiques
Dole
Concert de l’ Assomption
Mont Roland Chapelle du Sanctuaire ND de Mont Roland Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Lumières du Baroque .
Mont Roland Chapelle du Sanctuaire ND de Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 00 25 contact@byhellodole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de l’ Assomption Dole a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Pop Flow Péniche Spera Dole 8 août 2026
- Petit Concert du Marché Dole 8 août 2026
- Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo Musée des Beaux-Arts de Dole Dole 9 août 2026
- Balades en calèche RDV Avenue de Lahr, à proximité de l’embarcation La Belle Aventure Dole 10 août 2026
- Ma semaine au musée Tête à tête, à la rencontre des portraits du musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole 11 août 2026