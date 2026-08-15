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AGENDA · Dole

Concert de l’ Assomption Mont Roland Dole

samedi 15 août 2026 · Mont Roland · Dole

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Mont Roland
Adresse
Chapelle du Sanctuaire ND de Mont Roland
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Dole

Concert de l’ Assomption

Mont Roland Chapelle du Sanctuaire ND de Mont Roland Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Lumières du Baroque   .

Mont Roland Chapelle du Sanctuaire ND de Mont Roland Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 00 25  contact@byhellodole.fr

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English :

L’événement Concert de l’ Assomption Dole a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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