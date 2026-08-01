Informations pratiques

Dole

Les Nuits des Étoiles

188 Rue du Boichot Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Le thème de l’édition 2026 des Nuits des étoiles, organisées par le club d’astronomie de la MJC de Dole Les Pléiades , sera consacré à notre étoile, le Soleil, et sera aussi l’occasion de lancer le compte à rebours de la grande l’éclipse partielle du 12 août.

Les vendredi 7 et samedi 8 août, à partir de 21h sur le terrain du club (au 188, rue du Boichot à Dole) avec, le samedi après-midi, à partir de 15h, une observation du soleil et des animations pour les plus jeunes. .

188 Rue du Boichot Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubastrodole@gmail.com

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English : Les Nuits des Étoiles

L’événement Les Nuits des Étoiles Dole a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE