Les Nuits des Étoiles Dole
vendredi 7 août 2026 · Dole
Informations pratiques
Dole
Les Nuits des Étoiles
188 Rue du Boichot Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
Le thème de l’édition 2026 des Nuits des étoiles, organisées par le club d’astronomie de la MJC de Dole Les Pléiades , sera consacré à notre étoile, le Soleil, et sera aussi l’occasion de lancer le compte à rebours de la grande l’éclipse partielle du 12 août.
Les vendredi 7 et samedi 8 août, à partir de 21h sur le terrain du club (au 188, rue du Boichot à Dole) avec, le samedi après-midi, à partir de 15h, une observation du soleil et des animations pour les plus jeunes. .
188 Rue du Boichot Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté clubastrodole@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Nuits des Étoiles
L’événement Les Nuits des Étoiles Dole a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Balade biodiversité en ville La Nocturne Dole 4 août 2026
- Balade biodiversité en ville L’aérienne Dole 5 août 2026
- Ciné-Senior Cinéma Majestic Rive Gauche Dole 7 août 2026
- Pop Flow Péniche Spera Dole 8 août 2026
- Petit Concert du Marché Dole 8 août 2026