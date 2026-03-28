Pop Flow Péniche Spera Dole

Pop Flow

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le 8 août 2026, rendez-vous à bord de la péniche Spera pour une soirée avec Pop Flow. Dès 20h, profitez d’un live aux sonorités pop, lounge et rock, avec une ambiance qui évolue vers un dancefloor festif au fil de la soirée. Le bar ouvre dès 16h pour se détendre et profiter du cadre estival entre amis ou en famille. Entrée libre, venez vibrer et danser dans une atmosphère conviviale. .

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : Pop Flow

L’événement Pop Flow Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE