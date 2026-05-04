Randonnée Michel CHARLIER Gymnase Monique et Henri Lachiche Dole
Randonnée Michel CHARLIER Gymnase Monique et Henri Lachiche Dole samedi 13 juin 2026.
Dole
Randonnée Michel CHARLIER
Gymnase Monique et Henri Lachiche 20 rue de Chaux Dole Jura
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
La 4? édition de LA MICHEL CHARLIER rend hommage à un homme profondément attaché au sport, à la nature et à notre région.
Ceux qui l’ont connu se souviennent d’un homme humble et généreux, l’un des meilleurs coureurs cyclistes franc-comtois des années 70 et 80. D’abord amateur, puis professionnel, son parcours l’a notamment conduit à participer au Tour de France en 1976.
Cette édition propose huit parcours Vélo de route , Gravel , VTT et une randonnée Vintage , ainsi qu’un circuit pédestre de 10 km en forêt, afin de permettre à chacun de vivre pleinement cet événement. Les parcours traverseront la forêt de Chaux, la vallée du Doubs et la forêt de la Serre, des paysages qu’affectionnait particulièrement Michel.
À travers cette manifestation sportive et conviviale, nous souhaitons perpétuer le souvenir de Michel et partager avec vous la découverte de notre belle région. .
Gymnase Monique et Henri Lachiche 20 rue de Chaux Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnée Michel CHARLIER
L’événement Randonnée Michel CHARLIER Dole a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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