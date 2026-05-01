Retraite de Yoga Aérien Happy Center Dole

Dole

Retraite de Yoga Aérien

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 160 – 160 – 198 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:30:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

?? Retraite de Yoga Aérien 2 jours ??

Soulagement efficace des maux de dos et apaisement des émotions.

Pas de niveau requis, juste l’envie de se faire du bien dans un cadre bienveillant et un petit comité (8 personnes max). ??

Accessible à tous, même débutants

JOUR 1 Immersion & Découverte

? 09h30 Accueil & Cercle d’ouverture

?? 10h00 Apaiser le Stress naturellement Pierres et Huiles Essentielles pour lâcher-prise

?? 11h00 Yoga Aérien S’envoler en douceur

?? 12h00 Déjeuner Bio & Temps libre (Sieste en hamac ou balade sur la voie verte au bord de l’eau)

?? 14h00 Atelier Fleurs de Bach Créez votre flacon personnalisé

?? 15h30 Pause & Boissons chaudes

?? 16h00 Yoga Aérien Approfondissement

JOUR 2 Éclat & Sérénité

?? 09h30 Soin du Visage & Yoga du Visage

?? 10h30 Pause douceur

?? 11h00 Yoga Aérien Réveil du corps

?? 12h00 Déjeuner Bio & Détente

?? 14h00 Yoga Aérien Session longue 1h30 ??

?? 15h30 Bain sonore immersif dans les hamacs

?? 16h30 Cercle de clôture & Partages

?? Après 17h Profitez du calme des sentiers du Jura pour une randonnée au coucher du soleil ou réservez votre séance individuelle pour approfondir un besoin spécifique. .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 01 57 13 contactleshappy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Retraite de Yoga Aérien

L’événement Retraite de Yoga Aérien Dole a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE