Jean Philippe Apro Péniche Spera Dole

Jean Philippe Apro

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le 16 mai 2026, embarque à bord de la péniche Spera pour une soirée live aux sonorités rock, blues et jazz ??

Dès 20h, Jean-Philippe Apro t’emmène dans un univers riche et vibrant, entre groove et émotions.

Le bar ouvre dès 16h pour profiter de l’ambiance avant le concert.

Entrée libre, avec une majoration de 1€ sur les consommations pendant l’événement.

Pense à réserver pour ne pas manquer ça ! .

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : Jean Philippe Apro

L’événement Jean Philippe Apro Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE