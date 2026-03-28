Jean Philippe Apro Péniche Spera Dole
Jean Philippe Apro Péniche Spera Dole samedi 16 mai 2026.
Jean Philippe Apro
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le 16 mai 2026, embarque à bord de la péniche Spera pour une soirée live aux sonorités rock, blues et jazz ??
Dès 20h, Jean-Philippe Apro t’emmène dans un univers riche et vibrant, entre groove et émotions.
Le bar ouvre dès 16h pour profiter de l’ambiance avant le concert.
Entrée libre, avec une majoration de 1€ sur les consommations pendant l’événement.
Pense à réserver pour ne pas manquer ça ! .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jean Philippe Apro
L’événement Jean Philippe Apro Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Aquatique’s Tour 2026 Espace Pierre Talagrand Dole 1 avril 2026
- Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” DolExpo Dole 4 avril 2026
- Salon du Paranormal DolExpo Dole 4 avril 2026
- Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” DolExpo Dole 4 avril 2026
- Enigma, le salon de l’étrange 2e édition Manège de Brack Dole 4 avril 2026