Concours d’Éloquence 2026 Place de l’Europe Dole
Concours d’Éloquence 2026 Place de l’Europe Dole mercredi 20 mai 2026.
Dole
Concours d’Éloquence 2026
Place de l’Europe Hôtel de Ville, Salle Edgar Faure Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Finale du Concours d’Éloquence Collégiens et Lycéens
L’écriture est-elle appelée à disparaître ?
L’écrit a eu un rôle fondamental dans les travaux de Louis Pasteur sur le plan de la méthodologie, de la communication, de la diffusion de ses recherches.
Le numérique serait-il un concurrent de l’écrit ?
Tel est le sujet proposé aux élèves des lycées et collèges de Bourgogne-Franche Comté dans le cadre du concours d’éloquence, organisé comme chaque année par la Société des Amis de Pasteur en partenariat avec l’AMOPA et le Rectorat de la Région Bourgogne-Franche Comté
Palmarès et remise des prix en fin de concours
Venez nombreux encourager ces jeunes passionnés d’éloquence ! .
Place de l’Europe Hôtel de Ville, Salle Edgar Faure Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concours d’Éloquence 2026
L’événement Concours d’Éloquence 2026 Dole a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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