Concours d’Éloquence 2026 Place de l’Europe Dole

Dole

Concours d’Éloquence 2026

Place de l’Europe Hôtel de Ville, Salle Edgar Faure Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Finale du Concours d’Éloquence Collégiens et Lycéens

L’écriture est-elle appelée à disparaître ?

L’écrit a eu un rôle fondamental dans les travaux de Louis Pasteur sur le plan de la méthodologie, de la communication, de la diffusion de ses recherches.

Le numérique serait-il un concurrent de l’écrit ?

Tel est le sujet proposé aux élèves des lycées et collèges de Bourgogne-Franche Comté dans le cadre du concours d’éloquence, organisé comme chaque année par la Société des Amis de Pasteur en partenariat avec l’AMOPA et le Rectorat de la Région Bourgogne-Franche Comté

Palmarès et remise des prix en fin de concours

Venez nombreux encourager ces jeunes passionnés d’éloquence ! .

Place de l’Europe Hôtel de Ville, Salle Edgar Faure Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concours d’Éloquence 2026

L’événement Concours d’Éloquence 2026 Dole a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE