Jeeh Péniche Spera Dole

Jeeh

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le 6 juin 2026, la péniche Spera accueille Jeeh pour une soirée pop rock pleine d’énergie ??

Dès 20h, laisse-toi porter par un live dynamique, entre mélodies accrocheuses et ambiance festive.

Bar ouvert dès 16h pour profiter du cadre avant le concert.

Entrée libre.

Réservation conseillée pour ne pas manquer ce moment ! ?? .

Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com

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English : Jeeh

L’événement Jeeh Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE