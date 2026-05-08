« Le peintre et le modèle » revisité Samedi 23 mai, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Dole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Découvrez la médiation de la série Le Peintre et le modèle de Gérard Fromanger proposée par deux classes du Lycée Charles Nodier de Dole dans le cadre du dispositif La Classe, L’Oeuvre à l’occasion de la Nuit des Musées 2026.

Des créations visuelles et des médiations orales seront proposées auquelles viendront s’ajouter des prestations musicales pour fairé écho au festival Cirques et Fanfares.

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des arènes 39100 Dole Dole 39100 Centre-Ville Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 79 25 85 https://linktr.ee/mba_dole Fondé en 1821, le Musée des Beaux-Arts de Dole, installé au centre-ville dans le Pavillon des Officiers, dispose de riches collections d’archéologie, arts ancien, moderne et contemporain qu’il fait dialoguer au sein d’accrochages originaux autour de thématiques actuelles. Le musée propose également deux expositions temporaires par an qui mettent en avant toute la diversité de la création artistique française et internationale. L’entrée gratuite pour tous permet à chacun de bénéficier sans limite des activités à destination des adultes, des enfants et des familles. Chaque année, la saison culturelle, les expositions temporaires et les collections vous permettront de visiter, apprendre, dessiner, peindre, écouter, danser, chanter, goûter, imaginer, découvrir, rêver, pleurer, rire, voyager …

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Gratuit pour tous toute l’année. Gare TGV, Autoroutes A39 et A36, parking situé à l’arrière du musée

La classe, l’œuvre !

@Musée des Beaux-Arts de Dike