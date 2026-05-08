Freak show Arquebusier Dole

Dole

Freak show

Arquebusier 89 Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vous êtes conviés à une visite privée des coulisses du célèbre freak show de Monsieur Granville.

Le spectacle commence bientôt… et vous en ferez peut-être partie.

Sous le velours du chapiteau, chaque détail semble soigneusement orchestré. Les artistes se préparent, les lumières vacillent et les secrets, eux, veillent.

Une occasion rare d’observer l’envers du décor avant que le spectacle ne commence.

Bienvenue au freak show de Monsieur Granville.

Entrez si vous l’osez… mais souvenez-vous ici, les monstres ne sont pas toujours ceux qu’on croit.

Âge interdit aux -16 ans

Équipe 2 à 6 joueurs

Durée 1h par session

Pas d’accès PMR

Aucun remboursement ne pourra être effectué, veillez à sélectionner correctement vos horaires.

Pour le bon déroulement du jeu merci de vous présenter au lieu du rendez-vous 15min avant l’heure de votre session, un acteur viendra vous accueillir.

Tout retard pouvant déborder sur l’heure de votre session entraînera l’annulation de celle-ci.

Il ne s’agit PAS d’un escape game d’horreur, toutefois certains décors et certaines mentions peuvent choquer .

Arquebusier 89 Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Freak show

L’événement Freak show Dole a été mis à jour le 2026-05-03 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE