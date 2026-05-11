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Concert Requiem Magnificat Place Jean XXIII Dole

Concert Requiem Magnificat Place Jean XXIII Dole vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Place Jean XXIII

Adresse : Eglise Saint-Jean

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Dole

Concert Requiem Magnificat

Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Magnificat Taylor Scott Davis
Composé en 2020 pour soprano solo, chœur SATB divisi et orchestre de chambre, ce Magnificat propose une lecture moderne du célèbre Cantique de Marie. Cinq mouvements alternant éclats jubilatoires et instants méditatifs offrent un véritable spectacle musical contemporain. Deux solistes professionnelles seront mises en lumière Olga Hunzinger (solo de violon) et Camille Eimberk (soprano solo).
Te Deum Pedro Macedo Camacho
Revisitant le texte liturgique ancestral,   .

Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   letourdiondedole39@gmail.com

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English : Concert Requiem Magnificat

L’événement Concert Requiem Magnificat Dole a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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