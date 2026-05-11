Concert Requiem Magnificat Place Jean XXIII Dole

Dole

Concert Requiem Magnificat

Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Magnificat Taylor Scott Davis

Composé en 2020 pour soprano solo, chœur SATB divisi et orchestre de chambre, ce Magnificat propose une lecture moderne du célèbre Cantique de Marie. Cinq mouvements alternant éclats jubilatoires et instants méditatifs offrent un véritable spectacle musical contemporain. Deux solistes professionnelles seront mises en lumière Olga Hunzinger (solo de violon) et Camille Eimberk (soprano solo).

Te Deum Pedro Macedo Camacho

Revisitant le texte liturgique ancestral, .

Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté letourdiondedole39@gmail.com

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English : Concert Requiem Magnificat

L’événement Concert Requiem Magnificat Dole a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE