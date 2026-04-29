Bain Sonore dans les Hamacs Happy Center Dole
Bain Sonore dans les Hamacs Happy Center Dole samedi 6 juin 2026.
Dole
Bain Sonore dans les Hamacs
Happy Center 2 rue Stephan Pichon Dole Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:45:00
fin : 2026-06-06 16:45:00
Date(s) :
2026-06-06
L’Expérience Exclusive
Le Bain Sonore en Suspension
Vivez un voyage vibratoire unique, confortablement allongé(e) dans un hamac. Une immersion totale pour déconnecter du quotidien et retrouver votre harmonie intérieure. ?
????? L’avantage du hamac un cocon de douceur
Lâcher-prise total Le hamac vous permet de relâcher 100% du poids de votre corps. ???
Sensation In-Utero Vous serez soutenu(e) et cocooné(e) dans cet espace sécurisant et réconfortant.
Apaisement profond Un véritable retour à soi qui libère le mental et les émotions. ??
Les bols tibétains créent une Synchronisation Cérébrale Les battements binauraux créés par les fréquences du bol aident le cerveau ?? à passer des ondes Bêta (état d’alerte) ? aux ondes Alpha ou Thêta (relaxation profonde/méditation) ??.
Qu’est-ce que c’est ? C’est un phénomène naturel où le cerveau crée de lui-même une troisième fréquence pour ralentir son activité ??.
Le Massage Vibratoire Un soin au cœur de nos cellules ??
Saviez-vous que notre corps est composé à environ 70 % d’eau ?? ? Cette particularité fait de nous d’excellents conducteurs pour les ondes sonores.
Une onde de bien-être À l’image d’une pierre que l’on jette dans un étang ????, les vibrations des bols se propagent à travers tous les fluides de votre corps. Elles viennent masser délicatement chaque organe, chaque tissu et chaque cellule, aidant à dénouer les tensions physiques ???.
La structure de l’eau et l’intention Sous l’influence de fréquences harmonieuses, les molécules d’eau s’organisent pour créer des structures géométriques d’une perfection rare, semblables à de magnifiques flocons de neige ????. .
Happy Center 2 rue Stephan Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 01 57 13 contactleshappy@gmail.com
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English : Bain Sonore dans les Hamacs
L’événement Bain Sonore dans les Hamacs Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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