CIRQUE ET FANFARES 15ème édition Dole samedi 23 mai 2026.
Gratuit
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
2026-05-23
Dorénavant ancré dans les grands événements des Arts de la Rue, Cirque & Fanfares, c’est le mélange subtil d’artistes talentueux, qui savent émerveiller et faire frissonner.
Fanfares, compagnies d’art de la rue, concerts, et surprises seront au rendez-vous afin de vous donner un week-end festif comme vous les aimez tant.
On vous donne donc rendez-vous pour cette nouvelle édition dans la joie et la bonne humeur les 23 et 24 mai 2026.
Cirque & Fanfares c’est depuis quatorze éditions un rendez vous incontournable pour les arts et la musique de rue.
A l’origine présenté comme un diaporama des musiques de rue du monde entier, le festival s’est mué en un mélange exigeant entre les différentes disciplines artistiques musicales et circassiennes. .
DOLE Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
