CIRQUE ET FANFARES 15ème édition

DOLE Dole Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

2026-05-23

Dorénavant ancré dans les grands événements des Arts de la Rue, Cirque & Fanfares, c’est le mélange subtil d’artistes talentueux, qui savent émerveiller et faire frissonner.

Fanfares, compagnies d’art de la rue, concerts, et surprises seront au rendez-vous afin de vous donner un week-end festif comme vous les aimez tant.

On vous donne donc rendez-vous pour cette nouvelle édition dans la joie et la bonne humeur les 23 et 24 mai 2026.

Cirque & Fanfares c’est depuis quatorze éditions un rendez vous incontournable pour les arts et la musique de rue.

A l’origine présenté comme un diaporama des musiques de rue du monde entier, le festival s’est mué en un mélange exigeant entre les différentes disciplines artistiques musicales et circassiennes. .

DOLE Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

