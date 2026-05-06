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Gala de danse Echappées Belles Dole

Gala de danse Echappées Belles Dole

Gala de danse Echappées Belles Dole vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Théâtre municipal de Dole

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dole

Gala de danse Echappées Belles

Théâtre municipal de Dole Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Gala annuel des élèves des classes de danse du Conservatoire du Grand Dole, sous la direction artistique de Folie VIOLAIN   .

Théâtre municipal de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45  crdmd@grand-dole.fr

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English : Gala de danse Echappées Belles

L’événement Gala de danse Echappées Belles Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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