Dole

Gala de danse Echappées Belles

Théâtre municipal de Dole Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Gala annuel des élèves des classes de danse du conservatoire du Grand Dole, sous lea direction artistique de Florie VIOLAIN .

Théâtre municipal de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

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English : Gala de danse Echappées Belles

L’événement Gala de danse Echappées Belles Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE