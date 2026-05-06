Gala de danse Echappées Belles Dole
Gala de danse Echappées Belles Dole samedi 13 juin 2026.
Dole
Gala de danse Echappées Belles
Théâtre municipal de Dole Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 21:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Gala annuel des élèves des classes de danse du conservatoire du Grand Dole, sous lea direction artistique de Florie VIOLAIN .
Théâtre municipal de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
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English : Gala de danse Echappées Belles
L’événement Gala de danse Echappées Belles Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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