Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Maison Pasteur Dole
Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Maison Pasteur Dole mercredi 10 juin 2026.
Dole
Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri
Maison Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 20:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Birgitta est chercheuse en biotechnologies elle associe outil digital et connaissance des produits fermentés traditionnels pour qu’ils participent pleinement à l’expérience touristique. Il s’agit de trouver des outils pour promouvoir cette gastronomie à part
Mer 10 juin 2026 18h30 gratuit Maison natale de Pasteur Dole .
Maison Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri
L’événement Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Dole (Jura)
- Cirque Maximum Parking Le Pasquier Dole 8 mai 2026
- Coupe du Monde Trial UCI Dole 2026 Pavillon des Arquebusieurs Dole 8 mai 2026
- Jean Philippe Apro Péniche Spera Dole 16 mai 2026
- CIRQUE ET FANFARES 15ème édition Dole 23 mai 2026
- Bullit Rock Band Péniche Spera Dole 24 mai 2026