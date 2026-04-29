Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Maison Pasteur Dole

Dole

Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri

Maison Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10 20:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Birgitta est chercheuse en biotechnologies elle associe outil digital et connaissance des produits fermentés traditionnels pour qu’ils participent pleinement à l’expérience touristique. Il s’agit de trouver des outils pour promouvoir cette gastronomie à part

Mer 10 juin 2026 18h30 gratuit Maison natale de Pasteur Dole .

Maison Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61 maisondole@terredelouispasteur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri

L’événement Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)