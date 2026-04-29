Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Maison Pasteur Dole

Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Maison Pasteur Dole mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Maison Pasteur

Adresse : 43 Rue Pasteur

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dole

Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri

Maison Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 20:30:00

Date(s) :
2026-06-10

Birgitta est chercheuse en biotechnologies elle associe outil digital et connaissance des produits fermentés traditionnels pour qu’ils participent pleinement à l’expérience touristique. Il s’agit de trouver des outils pour promouvoir cette gastronomie à part
Mer 10 juin 2026 18h30 gratuit Maison natale de Pasteur Dole   .

Maison Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61  maisondole@terredelouispasteur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri

L’événement Conférence dégustation sur quelques produits fermentés Indonésiens Tempeh, kopi Luwak, Cassava par Birgitta Narindri Dole a été mis à jour le 2026-04-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Dole (Jura)