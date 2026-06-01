Des minions et des monstres Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Des minions et des monstres Cinéma Majestic Rive Gauche Dole jeudi 25 juin 2026.
Dole
Des minions et des monstres
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue Général Bethouart Dole Jura
Tarif : 6.6 – 6.6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 12:45:00
fin : 2026-06-24 20:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Les Minions débarquent à Dole ! ??
Mercredi 24 juin 2026
À l’occasion de la sortie de Des Minions et des Monstres , venez vivre un moment fun et familial avant votre séance de cinéma ! ???
Retrouvez les célèbres Minions en compagnie de l’association Jura Geek pour des rencontres, des photos et une ambiance pleine de bonne humeur.
Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Une animation idéale pour petits et grands avant de découvrir le film sur grand écran !
Réservations bientôt disponibles
Invitez vos amis, partagez l’événement et préparez-vous à passer un moment complètement… banana ! ???? .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue Général Bethouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Des minions et des monstres
L’événement Des minions et des monstres Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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