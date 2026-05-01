La Rando Michel Carlier Gymnase Lachiche Dole

Dole

La Rando Michel Carlier

Gymnase Lachiche 20 rue de Chaux Dole Jura

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La 4? édition de LA MICHEL CHARLIER rend hommage à un homme profondément attaché au sport, à la nature et à notre région.

Ceux qui l’ont connu se souviennent d’un homme humble et généreux, l’un des meilleurs coureurs cyclistes franc-comtois des années 70 et 80. D’abord amateur, puis professionnel, son parcours l’a notamment conduit à participer au Tour de France en 1976.

Cette édition propose huit parcours Vélo de route , Gravel , VTT et une randonnée Vintage , ainsi qu’un circuit pédestre de 10 km en forêt, afin de permettre à chacun de vivre pleinement cet événement. Les parcours traverseront la forêt de Chaux, la vallée du Doubs et la forêt de la Serre, des paysages qu’affectionnait particulièrement Michel.

À travers cette manifestation sportive et conviviale, nous souhaitons perpétuer le souvenir de Michel et partager avec vous la découverte de notre belle région. .

Gymnase Lachiche 20 rue de Chaux Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Rando Michel Carlier

L’événement La Rando Michel Carlier Dole a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE