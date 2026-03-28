Bullit Rock Band Péniche Spera Dole
Bullit Rock Band Péniche Spera Dole dimanche 24 mai 2026.
Bullit Rock Band
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le 24 mai 2026, la péniche Spera fait monter la pression avec Bullit Rock Band ??
Dès 20h, un concert rock puissant et électrique pour une soirée qui va secouer les quais.
Bar ouvert dès 16h pour profiter avant le live.
Entrée libre, +1€ sur les consommations pendant l’événement.
Réservation conseillée ! ?? .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : Bullit Rock Band
L’événement Bullit Rock Band Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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