Exposition CRTL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Dole

Exposition CRTL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo Samedi 23 mai, 10h00, 14h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Jura

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Profitez de la Nuit européenne des Musées pour découvrir l’exposition CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo, consacrée à l’univers visuel de six studios français et quatre studios européens, sélectionnés pour l’originalité de leurs créations.

Décrouvrez ainsi plus de 200 oeuvres conçues avec des techniques manuelles ou numériques, des vidéos montrant les étapes de création, les sources d’inspiration des artistes, des sculptures ou encore des bornes de jeu en utilisation libre.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 85 Rue des Arènes, 39100 Dole, France Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384792585 https://www.doledujura.fr/musee-des-beaux-arts Fondé en 1821, le Musée des Beaux-Arts de Dole, installé au centre-ville dans le Pavillon des Officiers, dispose de riches collections d’archéologie, arts ancien, moderne et contemporain qu’il fait dialoguer au sein d’accrochages originaux autour de thématiques actuelles. Le musée propose également deux expositions temporaires par an qui mettent en avant toute la diversité de la création artistique française et internationale. L’entrée gratuite pour tous permet à chacun de bénéficier sans limite des activités à destination des adultes, des enfants et des familles. Chaque année, la saison culturelle, les expositions temporaires et les collections vous permettront de visiter, apprendre, dessiner, peindre, écouter, danser, chanter, goûter, imaginer, découvrir, rêver, pleurer, rire, voyager… Autoroute A39, A36, sortie Dole., Aéroport Dole Jura. Parking à proximité (place Precipiano et place Barberousse).

Profitez de la Nuit européenne des Musées pour découvrir l’exposition CTRL + ALT + ART – Peindre le jeu vidéo, consacrée à l’univers visuel de six studios français et quatre studios européens, pour …

©Musée des Beaux-Arts de Dole