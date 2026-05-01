Cirque Maximum Parking Le Pasquier Dole
Cirque Maximum Parking Le Pasquier Dole vendredi 8 mai 2026.
Dole
Cirque Maximum
Parking Le Pasquier Av. de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-08
DOLE ?? ON ARRIVE !
Le Cirque Maximum s’installe prochainement Avenue de Lahr ??
?? Préparez-vous à vivre un spectacle GRANDIOSE !
?? Sensations fortes
?? Rires & émotions
?? Un moment magique pour toute la famille
?? OFFRE EXCEPTIONNELLE
?? Infos & réservations 06 24 27 77 50
?? Du 8 au 16 mai
?? Vendredi 8 à 16h
?? Samedi 9 à 16h
?? Dimanche 10 à 16h
?? Vendredi 15 à 19h30
?? Samedi 16 à 16h
? DOLE, êtes-vous prêts ? ???? .
Parking Le Pasquier Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 27 77 50 contact@cirquemaximum.com
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English : Cirque Maximum
L’événement Cirque Maximum Dole a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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