Cirque Maximum Parking Le Pasquier Dole

Dole

Cirque Maximum

Parking Le Pasquier Av. de Lahr Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-08

DOLE ?? ON ARRIVE !

Le Cirque Maximum s’installe prochainement Avenue de Lahr ??

?? Préparez-vous à vivre un spectacle GRANDIOSE !

?? Sensations fortes

?? Rires & émotions

?? Un moment magique pour toute la famille

?? OFFRE EXCEPTIONNELLE

?? Infos & réservations 06 24 27 77 50

?? Du 8 au 16 mai

?? Vendredi 8 à 16h

?? Samedi 9 à 16h

?? Dimanche 10 à 16h

?? Vendredi 15 à 19h30

?? Samedi 16 à 16h

? DOLE, êtes-vous prêts ? ???? .

Parking Le Pasquier Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 27 77 50 contact@cirquemaximum.com

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English : Cirque Maximum

L’événement Cirque Maximum Dole a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE