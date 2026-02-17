Coupe du Monde Trial UCI Dole 2026 Pavillon des Arquebusieurs Dole

Coupe du Monde Trial UCI Dole 2026

Après le succès des Coupes de France de Trial en 2024 et 2025, le Vélo Club Dolois passe à l’étape supérieure en organisant une Coupe du Monde Trial UCI à Dole les 8-9-10 mai 2026 !

Elle rassemblera les meilleurs pilotes internationaux de la discipline avec trois catégories en compétitions

– Femmes Elite

– Hommes Elite 20 pouces

– Hommes Elite 26 pouces

Ils rivaliseront sur de nouveaux parcours d’obstacles mis en place derrière le Pavillon des Arquebusiers comme lors de la Coupe de France 2025.

Un jour par phase de compétition pour chacune des catégories

– ¼ de finale le vendredi

– ½ finale le samedi pour les 25 meilleur(e)s mondiaux

– Finale le dimanche pour les 6 meilleur(e)s mondiaux

Trois jours entiers d’acrobaties à deux roues clôturés par des finales à couper le souffle le dimanche !

Agilité, précision, explosivité, engagement, dépassement de soi, un spectacle hors du commun accessible à tous ! Eh oui, l’entrée est gratuite !

Envie d’essayer ? Un espace initiation sera mis en place pour que petits et grands puissent découvrir cette discipline gratuitement (prêts des vélos, éducateur diplômé, prévoir votre propre casque si possible). .

Pavillon des Arquebusieurs Pavillon des Arquebusiers Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté trial@veloclubdolois.com

