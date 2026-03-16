Concert d’Eclip’s au Spéra Le Spéra Dole
Concert d’Eclip’s au Spéra Le Spéra Dole samedi 2 mai 2026.
Concert d’Eclip’s au Spéra
Le Spéra Dole Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 23:00:00
Date(s) :
2026-05-02
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Le Spéra Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : Concert d’Eclip’s au Spéra
L’événement Concert d’Eclip’s au Spéra Dole a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE