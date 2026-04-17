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Le Jura de Ferme en Ferme Ferme du Miscanthus Dole

Le Jura de Ferme en Ferme Ferme du Miscanthus Dole

Le Jura de Ferme en Ferme Ferme du Miscanthus Dole samedi 25 avril 2026.

Lieu : Ferme du Miscanthus

Adresse : 24 rue de Résistance 39700 ORCHAMPS

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Dole

Le Jura de Ferme en Ferme

Ferme du Miscanthus 24 rue de Résistance 39700 ORCHAMPS Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Bienvenue à la ferme du Miscanthus ! Dans
un cadre verdoyant et innovant mêlant jardins,
vergers, cultures et industrie venez découvrir
notre fabuleuse herbe à éléphant   .

Ferme du Miscanthus 24 rue de Résistance 39700 ORCHAMPS Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   alban.gueldry@gmail.com

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English : Le Jura de Ferme en Ferme

L’événement Le Jura de Ferme en Ferme Dole a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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