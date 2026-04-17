Le Jura de Ferme en Ferme Ferme du Miscanthus Dole
Le Jura de Ferme en Ferme Ferme du Miscanthus Dole samedi 25 avril 2026.
Dole
Le Jura de Ferme en Ferme
Ferme du Miscanthus 24 rue de Résistance 39700 ORCHAMPS Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Bienvenue à la ferme du Miscanthus ! Dans
un cadre verdoyant et innovant mêlant jardins,
vergers, cultures et industrie venez découvrir
notre fabuleuse herbe à éléphant .
Ferme du Miscanthus 24 rue de Résistance 39700 ORCHAMPS Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté alban.gueldry@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Jura de Ferme en Ferme
L’événement Le Jura de Ferme en Ferme Dole a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Piège de People La Fabrique Dole 17 avril 2026
- Salon Bien Etre Manège de Brack Dole 18 avril 2026
- Concert de Dollmen au Spéra Le Spéra Dole 18 avril 2026
- Concert des 20 ans Place Nationale Dole 18 avril 2026
- Color Dole 2026 Parvis des Arquebusiers Dole 19 avril 2026