Le Jura de Ferme en Ferme Ferme du Miscanthus Dole

Dole

Le Jura de Ferme en Ferme

Ferme du Miscanthus 24 rue de Résistance 39700 ORCHAMPS Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Bienvenue à la ferme du Miscanthus ! Dans

un cadre verdoyant et innovant mêlant jardins,

vergers, cultures et industrie venez découvrir

notre fabuleuse herbe à éléphant .

Ferme du Miscanthus 24 rue de Résistance 39700 ORCHAMPS Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté alban.gueldry@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Jura de Ferme en Ferme

L’événement Le Jura de Ferme en Ferme Dole a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE