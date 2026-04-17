Concert des 20 ans Place Nationale Dole

Dole

Concert des 20 ans

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Rejoignez-nous pour célébrer les 20 ans de la création du Rallye Trompes de Chaux, et profiter d’une soirée inoubliable.

Avec la participation des Trompes de Bonne, groupe au palmarès prestigieux, champion international de sociétés hors-concours (1985, 1998, 2000, 2004, 2018). .

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert des 20 ans

L’événement Concert des 20 ans Dole a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE