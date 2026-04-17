Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert des 20 ans Place Nationale Dole

Concert des 20 ans Place Nationale Dole

Concert des 20 ans Place Nationale Dole samedi 18 avril 2026.

Lieu : Place Nationale

Adresse : Collégiale Notre Dame

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dole

Concert des 20 ans

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Rejoignez-nous pour célébrer les 20 ans de la création du Rallye Trompes de Chaux, et profiter d’une soirée inoubliable.

Avec la participation des Trompes de Bonne, groupe au palmarès prestigieux, champion international de sociétés hors-concours (1985, 1998, 2000, 2004, 2018).   .

Place Nationale Collégiale Notre Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des 20 ans

L’événement Concert des 20 ans Dole a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

À voir aussi à Dole (Jura)