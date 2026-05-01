Montée au clocher de la Collégiale Matin Place Nationale Charles de Gaulle Dole

Dole

Montée au clocher de la Collégiale Matin

Place Nationale Charles de Gaulle Collégiale Notre-Dame de Dole Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Prenez de la hauteur et laissez-vous émerveiller par un panorama exceptionnel sur Dole et ses environs.

Grimpez au sommet de la majestueuse Collégiale Notre-Dame et découvrez la ville sous un angle unique, entre toits anciens, clochers, méandres du Doubs et campagne jurassienne. Une expérience vertigineuse, idéale pour les curieux et les amoureux de beaux points de vue.

Billetterie sur place, au chalet blanc situé au pied de la Collégiale.

Sans réservation. .

Place Nationale Charles de Gaulle Collégiale Notre-Dame de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22 contact@byhellodole.fr

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English : Montée au clocher de la Collégiale Matin

L’événement Montée au clocher de la Collégiale Matin Dole a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE