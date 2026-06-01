Spectacle-Conférence Vie et mort d’une bulle Maison natale de Louis Pasteur Dole
Spectacle-Conférence Vie et mort d’une bulle Maison natale de Louis Pasteur Dole jeudi 25 juin 2026.
Dole
Spectacle-Conférence Vie et mort d’une bulle
Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 20:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Conférence spectacle par la chercheuse Emmanuelle Rio et l’artiste de Slash Bubbles Pierre-Yves Fusier
Physicienne expérimentale au Laboratoire de Physique des Solides et enseignante-chercheuse à Université Paris-Saclay, Emmanuelle Rio travaille sur les écoulements et la dynamique des interfaces. Ses recherches portent notamment sur la stabilité des objets savonneux (films de mousse, bulles et mousses) ainsi que sur leurs propriétés mécaniques et leur comportement macroscopique.
L’artiste de Slash Bubbles, Pierre-Yves Fusier, réalisera des démonstrations et performances autour des bulles, offrant une illustration artistique et spectaculaire des phénomènes physiques évoqués.
Ensemble, il apporteront des réponses à ces questions combien de temps vit une bulle ? Comment évolue-t-elle dans l’air ou au cœur d’une mousse ? Une mousse est-elle un liquide ou un solide ?
Adultes et enfants à partir de 10 ans
Informations Pratiques
Maison natale de Louis Pasteur
Réservation conseillée
au 03 84 72 20 61 ou par mail à maisondole@terredelouispasteur.fr .
Maison natale de Louis Pasteur 43 rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61
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English : Spectacle-Conférence Vie et mort d’une bulle
L’événement Spectacle-Conférence Vie et mort d’une bulle Dole a été mis à jour le 2026-06-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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