Marché de producteurs & barbecues paysans

Cours St Mauris Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:30:00

fin : 2026-08-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

L’association Rendez-vous des saveurs bio et des savoir-faire vous propose un marché de producteurs et d’artisans locaux, et pour la majorité bio. Il a lieu toute l’année au Cours St Mauris à Dole, le jeudi soir de 16h30 à 19h.

Du 25 juin au 3 septembre, les barbecues paysans s’installent au cours St Mauris concerts, buvette, petite restauration, producteurs locaux et artisans vous attendent pour des soirées gourmandes et conviviales !

C’est LE moment familial et festif à ne pas rater !

Venez en famille, entre amis, et profitez du cadre verdoyant du cours St Mauris. Producteurs locaux et artisans sont présents dès 16h30 pour vos emplettes.

Des barbecues sont à votre disposition, des tables, des bancs et une variété de produits locaux pour composer le pique-nique parfait ! On ajoute quelques buvettes avec ou sans alcool et des concerts, et il ne reste plus qu’à passer une excellente soirée ! .

Cours St Mauris Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté sbsf39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de producteurs & barbecues paysans

L’événement Marché de producteurs & barbecues paysans Dole a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE