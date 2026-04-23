Barbecues Paysans Dole
Barbecues Paysans Dole jeudi 25 juin 2026.
Dole
Barbecues Paysans
Cours Saint-Mauris Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:30:00
fin : 2026-09-03 22:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Les barbecues paysans sont de retour à Dole !
chaque jeudi du 25 juin au 03 septembre de 16h30 à 22h30. AU programme Marché de producteurs, barbecues, concerts dès 19h ! Des tables et bancs sont à votre disposition, il n’y a plus qu’à faire vos emplettes auprès des producteurs et vous régaler sur place !
Ces événements sont organisés par l’association Rendez-vous saveurs bio et savoir-faire, en partenariat avec Arts tout terrain et avec le soutien de la municipalité.
Programme des concerts
-25/06/26: Ballo’s Brothers (trad’n’rock) précédés des élèves de l’atelier musique du Lycée Jacques Duhamel (Rock)
-02/07/26: Marcos de Oliveira & Agua Viva (Latin)
-09/07/26: Kenan (Soul, Pop, Reggae)
-16/07/26: BOEUF JAZZ MANOUCHE (animé par Swing Aventure)
-23/07/26: RIP Chef (chanson festive)
-30/07/26: Fanfare de l’ENS de Lyon (déambulation)
-06/08/26: Guayaba (Cumbia)
-13/08/26: BOEUF COOL JAZZ (animé par La petite histoire du jazz)
-20/08/26: Emberate (Rock Fusion)
-27/08/26: Techno Fanfare (déambulation)
-03/09/26: Les élèves de l’école de musique de Chaussin (Rock) .
Cours Saint-Mauris Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté sbsf39@gmail.com
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English : Marché de producteurs & Barbecues Paysans
L’événement Barbecues Paysans Dole a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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