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Barbecues Paysans Dole

Barbecues Paysans Dole

Barbecues Paysans Dole jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Cours Saint-Mauris

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Dole

Barbecues Paysans

Cours Saint-Mauris Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:30:00
fin : 2026-09-03 22:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Les barbecues paysans sont de retour à Dole !
chaque jeudi du 25 juin au 03 septembre de 16h30 à 22h30. AU programme Marché de producteurs, barbecues, concerts dès 19h ! Des tables et bancs sont à votre disposition, il n’y a plus qu’à faire vos emplettes auprès des producteurs et vous régaler sur place !

Ces événements sont organisés par l’association Rendez-vous saveurs bio et savoir-faire, en partenariat avec Arts tout terrain et avec le soutien de la municipalité.
Programme des concerts
-25/06/26: Ballo’s Brothers (trad’n’rock) précédés des élèves de l’atelier musique du Lycée Jacques Duhamel (Rock)
-02/07/26: Marcos de Oliveira & Agua Viva (Latin)
-09/07/26: Kenan (Soul, Pop, Reggae)
-16/07/26: BOEUF JAZZ MANOUCHE (animé par Swing Aventure)
-23/07/26: RIP Chef (chanson festive)
-30/07/26: Fanfare de l’ENS de Lyon (déambulation)
-06/08/26: Guayaba (Cumbia)
-13/08/26: BOEUF COOL JAZZ (animé par La petite histoire du jazz)
-20/08/26: Emberate (Rock Fusion)
-27/08/26: Techno Fanfare (déambulation)
-03/09/26: Les élèves de l’école de musique de Chaussin (Rock)   .

Cours Saint-Mauris Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté   sbsf39@gmail.com

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English : Marché de producteurs & Barbecues Paysans

L’événement Barbecues Paysans Dole a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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