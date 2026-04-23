Dole

Barbecues Paysans

Cours Saint-Mauris Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 16:30:00

fin : 2026-09-03 22:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Les barbecues paysans sont de retour à Dole !

chaque jeudi du 25 juin au 03 septembre de 16h30 à 22h30. AU programme Marché de producteurs, barbecues, concerts dès 19h ! Des tables et bancs sont à votre disposition, il n’y a plus qu’à faire vos emplettes auprès des producteurs et vous régaler sur place !

Ces événements sont organisés par l’association Rendez-vous saveurs bio et savoir-faire, en partenariat avec Arts tout terrain et avec le soutien de la municipalité.

Programme des concerts

-25/06/26: Ballo’s Brothers (trad’n’rock) précédés des élèves de l’atelier musique du Lycée Jacques Duhamel (Rock)

-02/07/26: Marcos de Oliveira & Agua Viva (Latin)

-09/07/26: Kenan (Soul, Pop, Reggae)

-16/07/26: BOEUF JAZZ MANOUCHE (animé par Swing Aventure)

-23/07/26: RIP Chef (chanson festive)

-30/07/26: Fanfare de l’ENS de Lyon (déambulation)

-06/08/26: Guayaba (Cumbia)

-13/08/26: BOEUF COOL JAZZ (animé par La petite histoire du jazz)

-20/08/26: Emberate (Rock Fusion)

-27/08/26: Techno Fanfare (déambulation)

-03/09/26: Les élèves de l’école de musique de Chaussin (Rock) .

Cours Saint-Mauris Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté sbsf39@gmail.com

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English : Marché de producteurs & Barbecues Paysans

L’événement Barbecues Paysans Dole a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE