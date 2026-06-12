Ciné-Senior Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Ciné-Senior Cinéma Majestic Rive Gauche Dole vendredi 26 juin 2026.
Dole
Ciné-Senior
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 6.6 – 6.6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-06-26 14:00:00
Date(s) :
2026-06-26
CINÉ SENIOR AU MAJESTIC RIVE GAUCHE ????
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26 juin
14h
Tarif spécial 6,90€ pour les plus de 60 ans Cinéma Majestic Rive Gauche Dole
Profitez d’une séance conviviale sur grand écran dans une ambiance chaleureuse ?? .
Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ciné-Senior
L’événement Ciné-Senior Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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