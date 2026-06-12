Ciné-Senior Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Dole

Ciné-Senior

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 6.6 – 6.6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 14:00:00

fin : 2026-06-26 14:00:00

Date(s) :

2026-06-26

CINÉ SENIOR AU MAJESTIC RIVE GAUCHE ????

Envie d’un bon moment de cinéma à petit prix ?

Rendez-vous pour notre prochaine séance Ciné Senior ! ?

26 juin

14h

Tarif spécial 6,90€ pour les plus de 60 ans Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Profitez d’une séance conviviale sur grand écran dans une ambiance chaleureuse ?? .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ciné-Senior

L’événement Ciné-Senior Dole a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE