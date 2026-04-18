Concert le Tourdion Te Deum Magnificat Place Jean XXIII Dole

Dole

Concert le Tourdion Te Deum Magnificat

Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

✨ Faire d’un concert un événement vivant.

✨ Redonner à l’écoute sa part d’aventure.

✨ Permettre à chacun de vivre l’émotion d’une première fois.

C’est cela, l’esprit du Tourdion.

Et c’est toujours dans cet esprit que le public pourra découvrir

le Magnificat de Taylor Scott Davis et

le Te Deum de Pedro Macedo Camacho

31 mai à 18h Église des Cordeliers, Lons

5 juin à 20h30 Église Saint-Jean, Dole .

Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 60 57 96 letourdiondedole39@gmail.com

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English : Concert le Tourdion Te Deum Magnificat

L’événement Concert le Tourdion Te Deum Magnificat Dole a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE