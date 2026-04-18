Concert le Tourdion Te Deum Magnificat Place Jean XXIII Dole
Concert le Tourdion Te Deum Magnificat Place Jean XXIII Dole vendredi 5 juin 2026.
Dole
Concert le Tourdion Te Deum Magnificat
Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
✨ Faire d’un concert un événement vivant.
✨ Redonner à l’écoute sa part d’aventure.
✨ Permettre à chacun de vivre l’émotion d’une première fois.
C’est cela, l’esprit du Tourdion.
Et c’est toujours dans cet esprit que le public pourra découvrir
le Magnificat de Taylor Scott Davis et
le Te Deum de Pedro Macedo Camacho
31 mai à 18h Église des Cordeliers, Lons
5 juin à 20h30 Église Saint-Jean, Dole .
Place Jean XXIII Eglise Saint-Jean Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 60 57 96 letourdiondedole39@gmail.com
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English : Concert le Tourdion Te Deum Magnificat
L’événement Concert le Tourdion Te Deum Magnificat Dole a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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