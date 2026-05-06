Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Conservatoire de musique et danse Dole

PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Conservatoire de musique et danse Dole

PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Conservatoire de musique et danse Dole samedi 6 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de musique et danse

Adresse : 11 avenue Aristide Briand

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dole

PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole

Conservatoire de musique et danse 11 avenue Aristide Briand Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Occasion unique de vous immerger dans l’univers de l’établissement danse, instruments classiques, musiques actuelles, voix.
A tous ceux qui souhaitent commencer une aventure musicale ou artistique à la rentrée prochaine, il sera possible d’échanger avec l’équipe enseignante et administrative autour des multiples activités de la journée (démonstration de danse, animations musicales, ateliers participatifs, essais d’instruments)   .

Conservatoire de musique et danse 11 avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45  crdmd@grand-dole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole

L’événement PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

À voir aussi à Dole (Jura)