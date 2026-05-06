PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Conservatoire de musique et danse Dole
PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Conservatoire de musique et danse Dole samedi 6 juin 2026.
Dole
PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole
Conservatoire de musique et danse 11 avenue Aristide Briand Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Occasion unique de vous immerger dans l’univers de l’établissement danse, instruments classiques, musiques actuelles, voix.
A tous ceux qui souhaitent commencer une aventure musicale ou artistique à la rentrée prochaine, il sera possible d’échanger avec l’équipe enseignante et administrative autour des multiples activités de la journée (démonstration de danse, animations musicales, ateliers participatifs, essais d’instruments) .
Conservatoire de musique et danse 11 avenue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
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English : PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole
L’événement PORTES OUVERTES du Conservatoire Musique et Danse du Grand Dole Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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