Match de gala Stade Robert Bobin Dole
Match de gala Stade Robert Bobin Dole mardi 2 juin 2026.
Dole
Match de gala
Stade Robert Bobin Av. de Lahr Dole Jura
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02 23:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Cette rencontre est née d’une belle amitié entre Djibril CISSÉ et Franck Boudot, tissée depuis août 2025 lors de sa venue en tant que parrain du Critérium. Djibril a alors accepté avec enthousiasme le projet de Franck disputer un match solidaire et caritatif.
Un moment idéal pour rassembler les passionnés !
Gérald Boudot, responsable de la cyclosportive et amoureux de sport, a immédiatement adhéré et a rejoint l’organisation de ce projet, appuyé par une grande partie de l’équipe organisatrice du critérium .
Cet événement portera une dimension solidaire forte L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Maël et ses thérapies, parrainée par Djibril. Par cette action, le Critérium s’associe avec joie et solidarité. .
Stade Robert Bobin Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Match de gala
L’événement Match de gala Dole a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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