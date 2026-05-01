Match de gala Stade Robert Bobin Dole

Dole

Match de gala

Stade Robert Bobin Av. de Lahr Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 23:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Cette rencontre est née d’une belle amitié entre Djibril CISSÉ et Franck Boudot, tissée depuis août 2025 lors de sa venue en tant que parrain du Critérium. Djibril a alors accepté avec enthousiasme le projet de Franck disputer un match solidaire et caritatif.

Un moment idéal pour rassembler les passionnés !

Gérald Boudot, responsable de la cyclosportive et amoureux de sport, a immédiatement adhéré et a rejoint l’organisation de ce projet, appuyé par une grande partie de l’équipe organisatrice du critérium .

Cet événement portera une dimension solidaire forte L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Maël et ses thérapies, parrainée par Djibril. Par cette action, le Critérium s’associe avec joie et solidarité. .

Stade Robert Bobin Av. de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Match de gala

L’événement Match de gala Dole a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE