Les RDV de l'Histoire de l'Art Giotto et la révolution picturale du Trecento Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 2 juin 2026.

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

2026-06-02 18:30:00

2026-06-02

Venez profiter gratuitement de cycles conférences accessibles à tous sur l’histoire de l’art afin de comprendre les œuvres et les grands mouvements artistiques.

Giotto et la révolution picturale du Trecento , par Bertrand Cosnet, Maître de Conférences en histoire de l’art médiéval, Université de Lille.

Né près de Florence vers 1265, Giotto di Bondone apparaît comme une personnalité artistique majeure des derniers siècles du Moyen Âge par les bouleversements soudains et importants qu’il suscita dans le domaine de la peinture. Ses contemporains, tels Dante et Boccace, le considéraient comme l’initiateur d’une révolution dans la figuration du monde et comme un génie capable de dépasser la Nature elle-même en reproduisant parfaitement les choses. Cette conférence s’appliquera à retracer le parcours de ce peintre, qui se trouvait à la tête d’un atelier actif dans l’ensemble de la péninsule italienne, et à dégager ses principaux apports dans le domaine de la peinture, notamment en ce qui concerne l’illusionnisme spatial et la figuration des sentiments humains. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

