Dole

Le printemps des cimetières

Centre ville Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Découvrez le cimetière de Landon, ses monuments funéraires et les destins oubliés qui y reposent. Un parcours au cœur de la mémoire, entre histoire locale, symboles et récits gravés dans la pierre. .

Centre ville Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 69 01 54 justine.goujon@grand-dole.fr

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English : Le printemps des cimetières

L’événement Le printemps des cimetières Dole a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE