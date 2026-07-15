Ciné-Senior Cinéma Majestic Rive Gauche Dole

Informations pratiques

Dole

Ciné-Senior

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 9.5 – 9.5 – 6.9 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:00:00

fin : 2026-08-07 14:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Envie de passer un bon moment cet été ? Rejoignez-nous pour une séance Ciné-Senior placée sous le signe de l’humour avec Les Gendarmes ! ????

?? Vendredi 07 août

?? À 14h

??? Tarif spécial 6,90 € (pour les plus de 60 ans)

Une comédie française drôle et pleine de rebondissements à partager dans la convivialité du grand écran.

??? Réservez dès maintenant votre place et profitez d’un après-midi cinéma au Majestic Rive Gauche ! .

Cinéma Majestic Rive Gauche 1 rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ciné-Senior

L’événement Ciné-Senior Dole a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE