Dole

Petit Concert du Marché

Collégiale Notre Dame Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:30:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Récital de Constance Taillard (Genève, CH) au grand orgue Riepp de la collégiale Notre-Dame. Versailles Westminster Henry Purcell, Louis Couperin et Nicolas Lebègue.

Horaire 11 h 30 Durée 30 min Entrée libre (participation aux frais libre et responsable)

Avec le soutien de la ville de Dole. .

Collégiale Notre Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 04 47 97 contact@amisorguedole.fr

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English : Petit Concert du Marché

L’événement Petit Concert du Marché Dole a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE