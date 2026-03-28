Bluteur Péniche Spera Dole
Bluteur Péniche Spera Dole samedi 15 août 2026.
Bluteur
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le 15 août 2026, rendez-vous à bord de la péniche Spera pour une soirée 100% rock avec Bluteur. Dès 20h, profitez d’un concert énergique et puissant dans une ambiance festive au fil de l’eau. Le bar ouvre dès 16h pour partager un moment convivial entre amis ou en famille et profiter pleinement de la soirée. Entrée libre, venez vibrer au rythme du rock dans un cadre original et estival. .
Péniche Spera Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 17 71 57 reservation.spera@gmail.com
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English : Bluteur
L’événement Bluteur Dole a été mis à jour le 2026-03-28 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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