Mon aprèm au musée Toiles émois, s’émouvoir au musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 18 août 2026.

Dole

Mon aprèm au musée Toiles émois, s’émouvoir au musée

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose, pour les enfants à partir de 5 ans, des rendez-vous pour découvrir le musée en s’amusant. Joie, tristesse, peur et colère, découvrez comment les artistes représentent les émotions au musée. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr

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English : Mon aprèm au musée Toiles émois, s’émouvoir au musée

L’événement Mon aprèm au musée Toiles émois, s’émouvoir au musée Dole a été mis à jour le 2026-06-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)