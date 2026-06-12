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Balade biodiversité en ville L’esquissée Dole

Balade biodiversité en ville L’esquissée Dole

Balade biodiversité en ville L’esquissée Dole vendredi 21 août 2026.

Adresse : Centre-ville de Dole

Ville : 39100 Dole

Département : Jura

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Dole

Balade biodiversité en ville L’esquissée

Centre-ville de Dole Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 09:00:00
fin : 2026-08-21 11:00:00

Date(s) :
2026-08-21

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Aucun niveau requis, l’envie suffit !   .

Centre-ville de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 10 85 50  dole.environnement@gmail.com

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English : Balade biodiversité en ville L’esquissée

L’événement Balade biodiversité en ville L’esquissée Dole a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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