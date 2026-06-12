Dole

Balade biodiversité en ville L’esquissée

Centre-ville de Dole Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:00:00

fin : 2026-08-21 11:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Parcourez le centre ville et découvrez la nature en dessinant !

Aucun niveau requis, l’envie suffit ! .

Centre-ville de Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 10 85 50 dole.environnement@gmail.com

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English : Balade biodiversité en ville L’esquissée

L’événement Balade biodiversité en ville L’esquissée Dole a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE