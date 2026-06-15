Ma semaine au musée Le bestiaire du musée, les animaux vus par les artistes Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 18 août 2026.

Dole

Ma semaine au musée Le bestiaire du musée, les animaux vus par les artistes

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21

Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose une semaine d’activités pour les enfants autour d’une grande thématique en lien avec les collections du musée visites, ateliers, jeux et bien plus encore !

Inscription à la semaine Du 18 au 21 août 2026. Chiens ou cerbères, découvrez la place données aux animaux dans les œuvres du musée.

Activités pour enfants de 6 à 12 ans. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr

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English : Ma semaine au musée Le bestiaire du musée, les animaux vus par les artistes

L’événement Ma semaine au musée Le bestiaire du musée, les animaux vus par les artistes Dole a été mis à jour le 2026-06-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)