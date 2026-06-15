Ma semaine au musée Tête à tête, à la rencontre des portraits du musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole
Ma semaine au musée Tête à tête, à la rencontre des portraits du musée Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 11 août 2026.
Dole
Ma semaine au musée Tête à tête, à la rencontre des portraits du musée
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14
Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose une semaine d’activités pour les enfants autour d’une grande thématique en lien avec les collections du musée visites, ateliers, jeux et bien plus encore !
Inscription à la semaine Du 11 au 14 août 2026. Immortalisés par les arts, venez rencontrer les illustres personnages qui ornent les murs du musée.
Activités pour enfants de 6 à 12 ans .
Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr
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English : Ma semaine au musée Tête à tête, à la rencontre des portraits du musée
L’événement Ma semaine au musée Tête à tête, à la rencontre des portraits du musée Dole a été mis à jour le 2026-06-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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