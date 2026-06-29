Fête de village et marché artisanal Place du village Dole dimanche 16 août 2026.

Dole

Fête de village et marché artisanal

Place du village 12 rue de l’église Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-17 02:00:00

Date(s) :

2026-08-16

LE BOIS A L’HONNEUR DE LA FETE DU VILLAGE !

Le 16 août 2026, le village s’apprête à vivre une journée aussi festive qu’inoubliable ! L’édition de cette année mettra le bois à l’honneur, avec un programme riche, varié et résolument convivial.

Dès le début de journée, les rues s’animeront avec l’ouverture de la kermesse, de la fête foraine et du marché d’artisans. Entre créations originales et attractions pour petits et grands, chacun pourra flâner, découvrir et se laisser surprendre.

La fanfare de rue déambulera tout au long de l’après-midi, apportant une ambiance chaleureuse et entraînante qui accompagnera les visiteurs d’un stand à l’autre.

Le bois à l’honneur un défi inédit !

Événement central de cette édition, le village accueillera un challenge de bûcheronnage amateur, ouvert aux passionnés comme aux curieux comptant parmi les 4 manches du championnat de France. Maniement de la hache, du passe partout, épreuves chronométrées, précision et esprit sportif seront au rendez-vous. Des démonstrations de professionnels, ainsi que des ateliers de tournage sur bois, permettront au public d’admirer des gestes techniques et de découvrir un savoir-faire authentique.

De nombreux exposants spécialisés dans le travail du bois viendront partager leur passion, présenter leurs créations et échanger avec les visiteurs.

Une soirée dansante pour conclure en beauté !

À la tombée de la nuit, la fête se prolongera avec une grande soirée dansante ouverte à tous. Musique, convivialité et bonne humeur seront les maîtres mots pour clôturer cette journée exceptionnelle.

Cette fête du village s’annonce encore en 2026 comme un moment fort de l’été, mêlant traditions, animations familiales et découvertes artisanales. Habitants, voisins et visiteurs de passage seront chaleureusement invités à venir célébrer ensemble cette journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Buvette et restauration prévues toute la journée. .

Place du village 12 rue de l’église Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 24 13 63 fr.rahon39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de village et marché artisanal

L’événement Fête de village et marché artisanal Dole a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE