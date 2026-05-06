Retraite de Yoga Aérien Happy Center Dole

Dole

Retraite de Yoga Aérien

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 240 – 240 – 297 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20

Offrez-vous une parenthèse de déconnexion totale de 3 jours (ou réservable à l’activité) au bord de la voie verte. Cette retraite combine la pratique du Yoga Aérien (accessible à tous), des ateliers bien-être et la détente dans un espace de SPA privatif.

Au programme

Yoga Aérien Plusieurs sessions pour découvrir la pratique en suspension. Le Yoga aérien est la pratique phare pour la décompression vertébrale pour un soulagement efficace des maux de dos dès la 1ère séance ! Les hamacs permettent une relaxation profonde et un lâcher prise total. Accessible à tous on prend le temps de découvrir le hamac et ses inversions.

Ateliers Bien-Être Apprenez à gérer votre stress avec la lithothérapie et les huiles essentielles, et repartez avec votre flacon personnalisé de Fleurs de Bach.

Bain sonore immersif Une expérience vibratoire unique, confortablement installé dans votre hamac, pour une déconnexion totale du mental et une relaxation profonde du corps.

Espace SPA Jacuzzi, Sauna infrarouge (sièges massants), Hammam et douche sensorielle.

Détente & Nature

Déjeuners bio par notre traiteur bio locale (ou vos repas tirés du sac)

?? Après 17h Profitez du calme des sentiers du Jura pour une randonnée au coucher du soleil

?? Soins individuels complémentaires Prolongez votre détente après 17h avec des séances personnalisées (Massages, Détox émotionnelle, Réflexologie, Métamorphose ou Fasciathérapie).

Sur réservation, selon disponibilités.

Matériel Tenue souple conseillée, tout le matériel est sur place.

Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé.

Petit groupe de 7 personnes maximum pour la qualité des cours, ateliers et échanges.

Réservations obligatoires sur notre site internet. .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 01 57 13 contactleshappy@gmail.com

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English : Retraite de Yoga Aérien

L’événement Retraite de Yoga Aérien Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE