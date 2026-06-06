Balade botanique du parc de la Gaudinière Chateau de la gaudiniere Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:30 – 11:30

Gratuit : non

Balade botanique : « Les arbres remarquables du parc de la Gaudinière ». Découverte du patrimoine paysager de la Gaudinière pour retracer l’histoire et l’évolution du site, du 19e siècle à aujourd’hui.Les visites du parc (sans inscription) peuvent s’effectuer à la suite des visites du château de la Gaudinière (inscription obligatoire)

Chateau de la gaudiniere Nantes 44300



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