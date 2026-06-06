Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade botanique du parc de la Gaudinière Chateau de la gaudiniere Nantes

Balade botanique du parc de la Gaudinière Chateau de la gaudiniere Nantes

Balade botanique du parc de la Gaudinière Chateau de la gaudiniere Nantes samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Chateau de la gaudiniere

Adresse : rue Diane, 44000 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:30 – 11:30
Gratuit : non   

Balade botanique : « Les arbres remarquables du parc de la Gaudinière ». Découverte du patrimoine paysager de la Gaudinière pour retracer l’histoire et l’évolution du site, du 19e siècle à aujourd’hui.Les visites du parc (sans inscription) peuvent s’effectuer à la suite des visites du château de la Gaudinière (inscription obligatoire)

Chateau de la gaudiniere Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Chateau de la gaudiniere et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)