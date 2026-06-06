Balade botanique du parc de la Gaudinière Chateau de la gaudiniere Nantes
Balade botanique du parc de la Gaudinière Chateau de la gaudiniere Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:30 – 11:30
Gratuit : non
Balade botanique : « Les arbres remarquables du parc de la Gaudinière ». Découverte du patrimoine paysager de la Gaudinière pour retracer l’histoire et l’évolution du site, du 19e siècle à aujourd’hui.Les visites du parc (sans inscription) peuvent s’effectuer à la suite des visites du château de la Gaudinière (inscription obligatoire)
Chateau de la gaudiniere Nantes 44300
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