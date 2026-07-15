Balade botanique et gourmande Condé-sur-Vire
samedi 22 août 2026 · Condé-sur-Vire
Informations pratiques
Condé-sur-Vire
Balade botanique et gourmande
parking du site Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Balade botanique et gourmande , autour du merveilleux site des roches de Ham le 22 août prochain de 15h à 17h.
En seconde partie nous partagerons le goûter , préparé en amont avec des plantes locales sur le lieu de la fabuleuse crêperie des Roches de Ham. .
parking du site Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 30 59 87 39
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English : Balade botanique et gourmande
L’événement Balade botanique et gourmande Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Saint-Lô
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