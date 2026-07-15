UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Condé-sur-Vire

Balade botanique et gourmande Condé-sur-Vire

samedi 22 août 2026 · Condé-sur-Vire

Balade botanique et gourmande Condé-sur-Vire

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
parking du site
Ville
50890 Condé-sur-Vire
Département
Manche
Tarif

Condé-sur-Vire

Balade botanique et gourmande

parking du site Condé-sur-Vire Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Balade botanique et gourmande , autour du merveilleux site des roches de Ham le 22 août prochain de 15h à 17h.
En seconde partie nous partagerons le goûter , préparé en amont avec des plantes locales sur le lieu de la fabuleuse crêperie des Roches de Ham.   .

parking du site Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 30 59 87 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade botanique et gourmande

L’événement Balade botanique et gourmande Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Saint-Lô

À voir aussi à Condé-sur-Vire (Manche)