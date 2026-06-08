Balade botanique Larrau
Balade botanique Larrau mercredi 21 octobre 2026.
Larrau
Balade botanique
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Une sortie sera proposée pour découvrir le hêtre, la myrtille et la bruyère…les trésors d’Iraty. Véritable officine à portée de mains. Les liens entre flore montagnarde et pollinisateurs seront expliqués au fil d’une balade guidée en pleine nature.
Sur inscription À partir de 8 ans. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Balade botanique
L’événement Balade botanique Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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