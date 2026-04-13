Balade botanique : sur les pas de L.B. Riomet et des Claudel, Maison Camille et Paul Claudel, Villeneuve-sur-Fère

Balade botanique : sur les pas de L.B. Riomet et des Claudel Dimanche 7 juin, 14h00 Maison Camille et Paul Claudel Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’événement régional « Hauts-de-France Nature » et des Rendez vous aux Jardins et en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France, une balade botanique est organisée.

Louis-Bienaimé RIOMET était un contemporain de Camille et Paul Claudel. S’il fut instituteur à Villeneuve-sur-Fère (1902-1903) et Armentières-sur-Ourcq (1914), on retient surtout qu’il œuvra localement comme botaniste émérite durant cette période. Il inventoria ainsi la flore de la commune de Villeneuve et ses alentours, notamment la Hottée-du-Diable, pour laquelle il dressa un portrait floristique exceptionnel par ses relevés.

Cette sortie se veut commémorative, en partant sur ses pas sur un circuit de 3 km afin de revoir quelques-unes des plantes qui furent ses compagnes de chemin. Des éléments de contexte sur l’évolution des milieux naturels durant le siècle passé seront évoqués, et des illustrations de son travail exposées au jardin de la Maison Claudel.

Maison Camille et Paul Claudel 42 Place Paul Claudel, 02130 Villeneuve-sur-Fère, France Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France 0323719472 https://www.maisonclaudel.fr https://www.facebook.com/maisoncamillepaulclaudel/;https://www.instagram.com/stories/maisoncamillepaulclaudel/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 71 94 72 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonclaudel.fr »}] [{« link »: « https://www.cen-hautsdefrance.org/ »}] Rarement le lien entre des artistes avec la terre dont ils sont issus n’a trouvé meilleure illustration que dans le cas de Camille et Paul Claudel, sœur et frère de génie. Au cœur des paysages du Tardenois, tout près du site naturel classé de la Hottée du Diable dont les rochers fantastiques ont façonné l’imaginaire des deux artistes, Camille et Paul Claudel ont passé leur petite enfance dans l’ancien presbytère de Villeneuve, maison natale du poète. Ce temps de leur enfance est celui de l’éclosion de leurs œuvres futures, celui de la prise de conscience de leur valeur en tant qu’artiste. “C’est là que j’ai conçu Tête d’Or et que j’ai eu conscience de ma vocation, la vocation de l’Univers” Paul Claudel Journal, juillet 1924 A travers un riche fonds de sculptures de Camille, de manuscrits, de photographies et de livres d’enfance, la maison et son atmosphère évoquent les parcours des deux génies et la complicité qui les unit. Parking à 50m, sur la place du village.

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©C. Debout, Carct