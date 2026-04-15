Rendez-vous au jardin de Camille et Paul Claudel, Maison Camille et Paul Claudel, Villeneuve-sur-Fère

Rendez-vous au jardin de Camille et Paul Claudel 6 et 7 juin Maison Camille et Paul Claudel Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Loïc Breugnot est céramiste. Il est installé dans le sud de l’Aisne, non loin des Fantômes de Paul Landowski, dans les Jardins de Wallée.

Tout comme Camille Claudel, il modèle l’argile pour lui donner forme, au grè de ses envies. Inspiré par la nature et les choses qu’il observe, il est également passionné par les jardins. C’est donc tout naturellement qu’il a conçu des céramiques prévues pour l’extérieur.

Vous pourrez découvrir ses oeuvres, du 6 juin au 20 septembre 2026, dans le jardin de la Maison de Camille et Paul Claudel. Le jardin est en libre accès, du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h.

L’artiste sera présent le samedi 6 juin, dès 15h et à votre disposition pour vous expliquer son travail.

Maison Camille et Paul Claudel 42 Place Paul Claudel, 02130 Villeneuve-sur-Fère, France Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France 0323719472 https://www.maisonclaudel.fr https://www.facebook.com/maisoncamillepaulclaudel/;https://www.instagram.com/stories/maisoncamillepaulclaudel/ [{« link »: « https://www.lesjardinsdewallee.com/ »}] Rarement le lien entre des artistes avec la terre dont ils sont issus n’a trouvé meilleure illustration que dans le cas de Camille et Paul Claudel, sœur et frère de génie. Au cœur des paysages du Tardenois, tout près du site naturel classé de la Hottée du Diable dont les rochers fantastiques ont façonné l’imaginaire des deux artistes, Camille et Paul Claudel ont passé leur petite enfance dans l’ancien presbytère de Villeneuve, maison natale du poète. Ce temps de leur enfance est celui de l’éclosion de leurs œuvres futures, celui de la prise de conscience de leur valeur en tant qu’artiste. “C’est là que j’ai conçu Tête d’Or et que j’ai eu conscience de ma vocation, la vocation de l’Univers” Paul Claudel Journal, juillet 1924 A travers un riche fonds de sculptures de Camille, de manuscrits, de photographies et de livres d’enfance, la maison et son atmosphère évoquent les parcours des deux génies et la complicité qui les unit. Parking à 50m, sur la place du village.

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

©L.Breugnot