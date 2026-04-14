Entre mots et mémoire : Camille et Paul Claudel en scène, Maison Camille et Paul Claudel, Villeneuve-sur-Fère

Entre mots et mémoire : Camille et Paul Claudel en scène Samedi 23 mai, 18h00 Maison Camille et Paul Claudel Aisne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

La Maison de Camille et Paul Claudel vous invite à découvrir les impromptus de la compagnie Seizième étage, pour la Nuit des Musées 2026 qui se déroulera le samedi 23 mai. Pour cette occasion, la maison sera ouverte, gratuitement, de 18h à 21h.

La compagnie Seizième étage vous propose une série d’impromptus :

« À travers un choix de textes de Camille et Paul Claudel, nous essayerons de rendre compte du regard singulier de ces deux artistes. Voir et entendre ce qui les rassemble et les rapproche, mais aussi ce qui les différencie ou les éloigne l’un de l’autre, que ce soit à travers leur pratique artistique, leur pensée et même leur vie, mouvementée, chacun à sa manière. C’est donc dans leur maison avec leurs mots que nous tâcherons de restituer ces mouvements qui les habitent. »

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux séances de 18h30 et 19h30, à contact@maisonclaudel.fr ou en nous appelant au 03 23 71 94 72.

Maison Camille et Paul Claudel 42 Place Paul Claudel, 02130 Villeneuve-sur-Fère, France Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France 0323719472 https://www.maisonclaudel.fr https://www.facebook.com/maisoncamillepaulclaudel/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 71 94 72 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonclaudel.fr »}] [{« link »: « https://seizieme-etage.fr/ »}, {« link »: « mailto:contact@maisonclaudel.fr »}, {« link »: « mailto:contattanto@maisonclaudel.fr »}] Rarement le lien entre des artistes avec la terre dont ils sont issus n’a trouvé meilleure illustration que dans le cas de Camille et Paul Claudel, sœur et frère de génie. Au cœur des paysages du Tardenois, tout près du site naturel classé de la Hottée du Diable dont les rochers fantastiques ont façonné l’imaginaire des deux artistes, Camille et Paul Claudel ont passé leur petite enfance dans l’ancien presbytère de Villeneuve, maison natale du poète. Ce temps de leur enfance est celui de l’éclosion de leurs œuvres futures, celui de la prise de conscience de leur valeur en tant qu’artiste. “C’est là que j’ai conçu Tête d’Or et que j’ai eu conscience de ma vocation, la vocation de l’Univers” Paul Claudel Journal, juillet 1924 A travers un riche fonds de sculptures de Camille, de manuscrits, de photographies et de livres d’enfance, la maison et son atmosphère évoquent les parcours des deux génies et la complicité qui les unit. Parking à 50m, sur la place du village.

La Maison de Camille et Paul Claudel vous invite à découvrir les impromptus de la compagnie [Seizième étage](https://seizieme-etage.fr/), pour la Nuit des Musées 2026 qui se déroulera le samedi 23 la…

©C Debout, Carct